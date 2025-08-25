YFN Lucci Leads Star-Studded “Welcome Home” Concert

YFN Lucci is officially home, and he is wasting no time in getting back to the top of the ATL rap game with an epic showcase.
This past Saturday (Aug. 23), Lucci led a star-studded “Welcome Home” concert in front of a sold-out audience at State Farm Arena, complete with positive energy, tons of surprises, and, of course, music.
Lucci did not disappoint as he ran through some of his most popular tracks, including his latest single, “Jan. 31st (My Truth).” Several special guests, including Rick Ross, Latto, Dreezy, Trey Songz, Quavo, and Boosie Badazz, appeared throughout the night to make it an unforgettable experience for fans.
With our own Fly Guy DC as host, Hot 107.9 was front and center to catch all the action! Check out our recap below!
1. YFN Lucci & Friends
