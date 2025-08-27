Hot 107.9 was on hand to welcome multi-hyphenated entertainer Teyana Taylor to the ATL for an exclusive in-store signing of her new visual album, “Escape Room,” this past Sunday! Over 1000 fans wrapped around DBS Sounds on the Southside to greet her, have their album signed, and enjoy the new body of work!
In case you missed it, check out our recap below!
RECAP: Teyana Taylor “Escape Room” Signing at DBS Sounds was originally published on hotspotatl.com
1.
2. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
3. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
4. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
5. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
6. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
7. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
8. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
9. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
10. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
11. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
12. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
13. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
14. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
15. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
16. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
17. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
18. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
19. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
20. Teyana TaylorSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
21. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
22. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
23. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
24. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
25. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
26. Teyana Taylor “Escape Room” In-Store SigningSource:R1
Teyana Taylor “Escape Room” In-Store Signing at DBS Sounds, Atlanta, GA, August 24, 2025 events
-
Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025
-
Top 10 Most Dangerous Schools in Philadelphia
-
Staying Sober: 16 Rappers Who Don't Smoke
-
Official List of the Hottest Women in WWE
-
Here Are Some Notable Moments Of Black Culture In 2025
-
What Happened in Philly this Year?: Notable Philly Moments 2025
-
JOIN OUR 100.3 WRNB TEXT CLUB FOR EXCLUSIVES!
-
The Biggest News Stories Of 2025
-
Rest In Power: Notable Black Folks Who We’ve Lost In 2025
-
Top 10 Most Dangerous Schools in Philadelphia
-
Staying Sober: 16 Rappers Who Don't Smoke
-
Official List of the Hottest Women in WWE
-
Here Are Some Notable Moments Of Black Culture In 2025
-
What Happened in Philly this Year?: Notable Philly Moments 2025
-
JOIN OUR 100.3 WRNB TEXT CLUB FOR EXCLUSIVES!
-
The Biggest News Stories Of 2025