RECAP: Teyana Taylor “Escape Room” Signing at DBS Sounds

Published on August 27, 2025

Hot 107.9 was on hand to welcome multi-hyphenated entertainer Teyana Taylor to the ATL for an exclusive in-store signing of her new visual album, “Escape Room,” this past Sunday! Over 1000 fans wrapped around DBS Sounds on the Southside to greet her, have their album signed, and enjoy the new body of work!

In case you missed it, check out our recap below!

RECAP: Teyana Taylor “Escape Room” Signing at DBS Sounds  was originally published on hotspotatl.com

